Hakkari'de ahır yangını; 7 büyükbaş öldü

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş öldü.

Yüksekova'ya 5 kilometre uzaklıktaki Altınoluk köyünde Ekrem Ölmez'e (59) ait ahırda, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve köylülerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ahırdaki 7 büyükbaş öldü. Ekrem Ölmez, "Eşim beni uyandırdı, ahırın yandığını söyledi, o telaşla kalktım. Hayvanlarımızı kurtarmaya çalıştık ancak hepsi telef öldü. Tek geçim kaynağımızı kaybettik. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-08-21 09:18:26