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        Hakkari'de kaza: 2 ölü, 2 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:20 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:21
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        Hakkari'de kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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        Yaşar KAPLANMehmet ÖZKAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada, Adalet Safalı (48) ile akrabası Sosin Akçelik (55) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza  öğle saatlerinde Yüksekova-Hakkari kara yolunun 17´nci kilometresindeki Keremağa Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Hakkari'den Yüksekova'ya gelen Avukat Erdal Safalı'nın kullandığı otomobil, virajda karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen kargo şirketine ait kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Safalı'nın yanındaki kuzeni Adalet Safalı ile akrabası Sosin Akçelik hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Erdal Safalı ile ölen Akçelik´in oğlu Cihan Akçelik, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi de aynı hastanenin morguna kondu.

        Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN-Mehmet ÖZKAN

        2023-08-22 16:19:09

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