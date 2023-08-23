Bakan Güler: Huzur temin edildikçe Hakkari'ye yapılan yatırımlar hız kazandı (2)

ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Milli Savunma Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2´nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu ve Şuay Alpay ile birlikte kent merkezinde gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Güler, daha sonra valilik önündeki polis tören mangasını selamlayarak Hakkari Valiliğine geçti. Valilik şeref defterini imzalayan Güler, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten kentte yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Hakkari Evi bahçesinde düzenlenen 'Şehir Buluşmaları' programında gençlerle bir araya gelen Güler, Hakkari'yi çok önemsediklerini, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nın başarılarıyla gurur duyduklarını söyledi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

2023-08-23 21:28:05