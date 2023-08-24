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        Kamyonet ile 600 balya ot yandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 11:58 Güncelleme: 24.08.2023 - 11:59
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        Kamyonet ile 600 balya ot yandı
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        Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)HAKKARİ merkeze bağlı Akbulut köyünde çıkan yangında 600 balya ot yanarken, 1 kamyonet de kullanılamaz hale geldi. 

        Merkeze bağlı Akbulut köyünde Mikail Bayhan'a ot balyaları alev aldı. Kıvılcımlar, ot taşımada kullanılan kamyonete de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında 600 balya ot ve taşımada kullanılan kamyonet tamamen yandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

        2023-08-24 11:57:56

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