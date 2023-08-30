Veterinerlik öğrencisi Nimet, yaylada annesiyle birlikte koyun, keçi sağıyor

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Kadıköy köyünde yaşayan veterinerlik fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Nimet Turun (21), yaz tatilini geçirdiği köyünde kendisi gibi veteriner fakültesi öğrencisi olan erkek kardeşi Yesir (23) ile birlikte ailesine destek oluyor. Ailesinin geçim kaynağı küçükbaş hayvanların aşılarını yapıp, sağlık kontrolünden geçiren Nimet Turun, bir taraftan da annesi ile birlikte yaylaya giderek koyun, keçi sağıyor. Turun, "5 yıl önce gözünden yaralanan köpeğimizi tedavi ettiremediğimiz için veteriner olmaya karar vermiştim. Tüm zorluklara rağmen bizleri okutan babama teşekkür ediyorum" dedi.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kadıköy köyünde yaşayan ve geçimlerini tarım yaparak sağlayan Fatma (50) ve Salih Turun (50) çifti, tüm zorluklara rağmen 2'si erkek, 5 çocuklarını okutmayı başardı. Turun çiftinin en büyük kızları Berivan (27), geçen yıl Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 4 yıl önce Yesir (23) Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ni, Nimet (21) ise Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ni kazanarak okumaya başladı. Kızları Kübra (18), üniversiteye hazırlanıyor. Oğulları Habil (25) ise hem tarlada çalışıyor hem de kardeşleri gibi üniversiteye girebilmek için hazırlık yapıyor.

Yaz ayları nedeniyle tüm kardeşlerin tarlada, bahçede çalıştığı köyde, anne Fatma Turun'a en büyük desteği ise kızı Nimet veriyor. Nimet Turun, ailesinin geçim kaynağı olan küçükbaş hayvanların aşılarını yapıp, sık sık sağlık kontrolünden geçirirken, bir taraftan da annesi ile birlikte yaylaya da giderek kış ayları için yağ, yoğurt ve peynir yapmak için koyun, keçi sağıyor.

Nimet Turun, 5 yıl önce gözünden yaralanan çoban köpekleri 'Raki' yi tedavi ettiremedikleri için veteriner olmaya karar verdiğini anlattı. Kendileriyle birlikte büyüyen Raki'nin şimdi bir gözü olmadan yaşamını sürdürdüğünü belirten Turun, "Veteriner olmak istedim ve hedefime ulaştım. Hayvancılık yapan babam, benimle birlikte tüm kardeşlerimi okutmaya çalışıyor. Şu an bir erkek kardeşimle birlikte 4'üncü sınıfta gidiyoruz. Okulun tatil olduğu yaz mevsiminde köyümdeki yaylaya çıkarak annemle birlikte koyun, keçi sağıyorum. Bu süre zarfında hayvanların gerekli olan aşılarını yapmayı da ihmal etmiyorum. Bizi zorluklar içerisinde okutan babam çok mutlu. Yaylada, köydeki kadınlarla da güzel bir arkadaşlığımız oluyor. Mezun olduktan sonra memleketime gelip, kendi alanımda çalışmayı düşünüyorum. Bizi zorluklarla okutan babama teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

2023-08-30 09:46:59