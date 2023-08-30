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        Yağışın olmadığı köyü, yayladan gelen su bastı; evler su altında kaldı, 2 at öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:31 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:32
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        Yağışın olmadığı köyü, yayladan gelen su bastı; evler su altında kaldı, 2 at öldü
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        Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Muşan Yaylası'ndaki sel suları, yağışın olmadığı köyde su baskınlarına neden oldu. Bazı evler su altında kalırken, dere yatağındaki 2 at sele kapılıp, öldü.

        Yüksekova'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, bazı köylerde sele yol açtı. Muşan Yaylası'ndaki sel suları da yağışın etkili olmadığı, ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Köycük köyünde su baskınlarına neden oldu. Bazı evler su altında kalırken, dere yatağındaki 2 at sele kapılıp, öldü; 1000 ot balyası ise zarar gördü. Köycük köyünde oturan İzzet Kırmızıtaş, "Köyümüzde hiç yağmur yağmadı. Fakat yayladan gelen sel suları, hepimizi korkuttu. Sel ile birlikte 2 atımız öldü. 1000 bağ ot balyası ise sel sularına kapıldı. Durumu yetkililere bildirdik. Kısa sürede İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, köye gelip, dere yatağını temizlemeye başladı" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

        2023-08-30 16:30:02

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