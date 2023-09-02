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        Huzur ortamıyla birlikte yaylalarda hayvan sayısı arttı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:32 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:33
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        Huzur ortamıyla birlikte yaylalarda hayvan sayısı arttı
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        Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 1990'lı yıllarda 1,5 milyon olan, terör olaylarının etkisiyle 2016 yılında 280 bine düşen küçükbaş hayvan sayısı, bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla 410 bine yükseldi. Büyükbaş hayvan sayısının da 19 binden, 22 bine ulaştığını söyleyen Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, "Huzur ortamı olunca vatandaşlarımız hayvancılığa ve tarıma yöneldi. 100'ye yakın yaylamız ve meramız var. İlçe genelinde bunların hepsi şu an serbest. İnsanlar artık güvenle yaylalara ve meralara çıkabiliyor" dedi.

        Batısında Cilo, kuzeyinde Mor, doğusunda İran sınır dağları ve güneyinde ise Sipiriz Sıradağları bulunan ve birkaç yıl öncesine kadar adı terör olaylarıyla anılan Yüksekova, bölgenin önemli hayvancılık merkezlerinden olma yolunda ilerliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü başarılı operasyonların ardından daha önce gidilmesi güvenlik gerekçesi ile yasak olan mera ve yaylalar yeniden serbest hale gelirken, bu durum bölge insanını da hayvancılığa yönlendirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri özellikle yaz aylarında yoğun mesai harcayarak küçükbaş ve büyükbaş hayvanları veba, şap ve brusella gibi hastalıklardan korumak için çalışma yaparken, bölge insanı da elindeki hayvan sayısını artırmak için çaba gösteriyor. 

        Yüksekova Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, 1990'lı yıllarda 1,5 milyon olan küçükbaş hayvan sayısının, terör olaylarının en yoğun olduğu dönemde giderek azaldığını, 2016 yılında ilçedeki küçükbaş hayvan sayısının 280 bine kadar düştüğünü söyledi. Huzur ortamının sağlanmasından sonra bu yılki verilere göre küçükbaş hayvan sayısının 410 bine, 19 bin olan büyükbaş hayvan sayısının ise 22 bine yükseldiğini belirtti. Bu durumun bölge için önemine dikkat çeken Yiğit, şöyle konuştu: 

        "1990'lı yıllarda hayvan sayımız ciddi yüksekti. Sonrası bir düşüş yaşandı. Huzur ortamının sağlanmasıyla birlikte yaylalar, meralar serbest edilince vatandaşlarımız yeniden hayvancılığa ve tarıma yöneldi. Böylece hayvan sayısı giderek artmaya başladı. Verilen tarımsal destekler ve bölgenin huzura kavuşturulması, böyle bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu. Oran olarak da Türkiye geneli için iyi bir konumdayız. Hayvancılığın ekonomiye olan katkısı da giderek artıyor. 100'e yakın yaylamız ve meramız var. İlçe genelinde bunların hepsi şu an serbest. İnsanlar artık güvenle yaylalara ve meralara çıkabiliyorlar. Tarıma dayalı işletme sayımız ise giderek artıyor. İl genelindeki küçükbaş hayvan sayımız da 700-800 bin civarında" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari / Yüksekova Yaşar KAPLAN

        2023-09-02 10:31:58

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