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        Fenerbahçe deplasmanda Hakkarigücü'nü farklı geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 20:15 Güncelleme: 02.09.2023 - 20:16
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        Fenerbahçe deplasmanda Hakkarigücü'nü farklı geçti
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        Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ, (DHA) Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 2'nci haftasında evinde konuk ettiği Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'na 5-0 mağlup oldu.

        Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Kadınlar Süper Ligi'nin 2'nci haftasında, kendi evinde Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı konuk etti. Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, vali yardımcıları ve çok sayıda taraftar izledi. Oldukça çekişmeli geçen maçta, Fenerbahçe rakibini 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri; 41'inci dakikada Zenatha Coleman, 51 ve 77'nci dakikalarda Alice Kusi ile 85 ve 90'ıncı dakikalarda Zeynep Kerimoğlu kaydetti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Sporcuların sahaya gelişleri

        Saygu duruşuı ve istiklal marşının okunması

        Taraftarlardan detaylar

        Fenerbahçe takımı oyuncularının gol sevinci 

        Maçtan genel ve detaylarDHA-Genel Türkiye-Hakkari Mehmet ÖZKAN

        2023-09-02 20:14:51

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