Behçet DALMAZ-Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)-VAN'da başlayıp, Irak'ta Dicle Nehri ile birleşen ve Türkiye sınırları içerisinde uzunluğu 426 kilometre olan Zap Suyu'nun debisi, son 5 yılda yüzde 54 düştü. Devlet Su İşleri (DSİ) Van 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, "Zap Suyu, bu yıl en kurak dönemini yaşıyor" dedi.

Van başlayıp, Irak'ın Musul kentindeki Dicle Nehri ile birleşen, Türkiye sınırları içerisinde uzunluğu 426 kilometre olan ve 100'ün üzerinde noktanın sulama ihtiyacını karşılayan Zap Suyu'nun debisi, yıllar geçtikçe düştü. Her yıl rafting yarışmalarının düzenlendiği Zap'ın debisinde, son 5 yılda yüzde 54 düşüş yaşandı.

Zap Vadisi'ne kurulu istasyonlardan veri aldıklarını belirten DSİ Van 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, "Zap Suyu, bu yıl en kurak dönemini yaşıyor. Bölgede kurulu istasyonlar tarafından aylık yapılan ölçümlerde; 2018 yılı Mart ayında debisi 106,00 metreküp/saniye olan Zap, 2019 yılının aynı ayında 93,50'ye düşmüş. 2022 yılı Mart ayında suyun debisinde 66,90'a kadar düşüş yaşanmış. 2022 ile 2023'ü kıyasladığımızda da suyun debisinde büyük düşüş var. 2022'nin Ağustos ayında 25,20 metreküp olan Zap'ın debisi, bu yılın ağustos ayında 17,275 metreküpe düşerek en kurak dönemini yaşıyor. Son 5 yılın ortalamasına baktığımızda; suda yüzde 54 bir azalma görülüyor. Geçen yılı ile bu yılın ağustos ayını kıyasladığımızda ise yüzde 32 oranında bir düşüş var" dedi.

'SU SIKINTISI YAŞIYORUZ'

Zap Vadisi'ndeki Taşbaşı köyünde yaşayan Cihat Zirek, göl ve göletlerde olduğu gibi Zap Suyu'nun da kuraklıktan nasibini aldığını söyledi. Zirek, "Zap Suyu, ilkbaharda gürül gürül akıyordu. Kuraklık nedeniyle Zap'ın debisinde büyük düşüş var. Bu durum da bizi endişelendiriyor, su sıkıntısı yaşıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hakkari Behçet DALMAZ-Mehmet ÖZKAN

2023-09-04 10:42:51