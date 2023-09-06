Bir asırdır doğal mağaraları 'buzdolabı' olarak kullanıyorlar

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 165 haneli Taşbaşı köyünde oturanlar, atalarından miras kalan 1 asırlık geleneği sürdürüyor. Köylüler, ataları tarafından düzenlenip, soğuk hava deposu olarak kullanılan doğal mağaraları, bugün de aynı işlevi ile kullanıyor. Köylüler, topladıkları pancarı, yaptıkları yağ, yoğurt ve otlu peynir ile diğer yiyecekleri bu mağaralarda saklıyor. Özellikle yazın depolanan bu yiyecekler, kışın taze bir şekilde sofralar geliyor.