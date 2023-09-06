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        Bir asırdır doğal mağaraları 'buzdolabı' olarak kullanıyorlar

        HAKKARİ'ninTaşbaşıköyünde oturanlar, 1 asırlık geleneği sürdürüp, atalarının soğuk hava deposu olarak kullandığı doğal mağaralara yiyecek bırakıp, korunmasını sağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:53
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        Bir asırdır doğal mağaraları 'buzdolabı' olarak kullanıyorlar
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        Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki 165 haneli Taşbaşı köyünde oturanlar, atalarından miras kalan 1 asırlık geleneği sürdürüyor. Köylüler, ataları tarafından düzenlenip, soğuk hava deposu olarak kullanılan doğal mağaraları, bugün de aynı işlevi ile kullanıyor. Köylüler, topladıkları pancarı, yaptıkları yağ, yoğurt ve otlu peynir ile diğer yiyecekleri bu mağaralarda saklıyor. Özellikle yazın depolanan bu yiyecekler, kışın taze bir şekilde sofralar geliyor.

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