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        Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarıyla yaralanan ayı tedaviye alındı

        HAKKARİ´ninÇukurcailçesine bağlı Kazan Vadisi´nde dağdan kopan kaya parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtilen dişi ayı, elektrik arıza ekipleri tarafından fark edildi. Haber vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğüne ekipleri, bölgeye gelerek yaralı ayıyı tedavi amacıyla götürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 21:12 Güncelleme: 12.09.2023 - 21:15
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        Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarıyla yaralanan ayı tedaviye alındı
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        Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, Çukurca ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Kazan Vadisi´nde yaşanan arızaya müdahale etmeye giderken yolda yaralı ve bitkin bir halde olan dişi bir ayıyı fark etti. Dağdan düşen kaya parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtilen ayı ile ilgi VEDAŞ ekbi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Müdürlüğüne bilgi verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaralı ayıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için Hakkari'ye götürdü. 

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