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        Yüksekovalı Vekalet, Güney Koreli ve Azerbaycanlı öğrencileri evinde misafir etti

        HAKKARİ'ninYüksekovailçesine gezmeye gelen 2´si Güney Koreli, 1´i Azerbaycanlı 3 üniversiteli kız, ilçe merkezinde yaşayan Vekalet Önal (45) ve ailesine misafir oldu. İlçede 2 gün kalan, Yüksekova'nın yöresel kıyafetlerini giyip, fotoğraf çeken öğrenciler, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:50 Güncelleme: 13.09.2023 - 12:55
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        Yüksekovalı Vekalet, Güney Koreli ve Azerbaycanlı öğrencileri evinde misafir etti
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        Güney Kore'den İstanbul'a buradan da uçakla Van'a gelen üniversite öğrencileri Güney Koreli Sowon Park (18) ve Jein Kim (22), Van'da da kendileri gibi seyahat eden Azerbaycanlı üniversite öğrencisi Elmira Rehimova (19) ile tanıştı. 3 arkadaş, bir süre Van'da kaldıktan sonra görmek için Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gitti. Kız öğrenciler, oturdukları bir parkta, yöresel kıyafet dikip satan Vekalet Önal ile tanıştı. Eşi hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Önal'ın daveti üzerine kızlar evinde misafir oldu. Güney Koreli ve Azerbaycanlı öğrenciler, burada yöresel kıyafetler giyip, kendilerine ikram edilen yemeklerden yedi. Öğrencilerle tanışmaktan memnun olduğunu belirten 17 ve 23 yaşında iki çocuğu olan Vekalet Önal, "Akşam saatlerinde tanıştık. Nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Ben de onları evime davet ettim. Yöresel kıyafetlerimizi ve yemeklerimizi çok beğendiler. Bol bol fotoğraf çektirdiler. Çok az Türkçe biliyorlar. Birbirimizi anlamaya çalıştık. Misafirlerimizi rahat ettirmek için elimizden geleni yaptık" dedi. Vekalet Önal'ın yeğenleri de Güney Koreli ve Azerbaycanlı öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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