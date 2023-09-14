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        Hakkari'de terörden temizlenen dağlarda yaban hayatı canlandı

        TÜRK SilahlıKuvvetlerinin(TSK) operasyonlarıyla terörden temizlenen Hakkari dağlarında yabani hayvan popülasyonu arttı. Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, kent ve ilçelerinde çok sık görünen, koruma altındaki yaban keçilerinin sayılarını belirlenmesi ve kaçak avcılığın da önlenmesi için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:24 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:25
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        Hakkari'de terörden temizlenen dağlarda yaban hayatı canlandı
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        Kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla terörden arındırılan bölgeler, yaban hayatı açısından da canlandı. Daha önce silah ve patlama sesleri nedeniyle korkarak bölgeden uzaklaşan yaban hayvanları, son zamanlarda huzurun hakim olduğu bölgede yeniden görüldü. Özellikle adı bölgeyle özdeşleşen dağ keçilerinin kent geneline yayılması ve zaman zaman yerleşim alanlarına yakın noktalara kadar inmeleri, hayvansever ve bölge insanını sevindiriyor. Son olarak gruplar halinde kent merkezi girişindeki Depin mevkisinde görülen dağ keçilerini DHA muhabiri de görüntüledi. Bölgeye huzurun hakim olduğunun göstergesi olan yaban hayvanlarının korunması ve doğal yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla jandarma, polis, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yaban hayvanları koruma çalışmaları sürüyor.

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