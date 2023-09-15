Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da başka okulun binasında eğitim gören fen lisesi öğrencilerinden Bakan Tekin´e mektup

        HAKKARI´ninYüksekovailçesi Esentepe Mahallesi´nde bulunan İsmet Alkan Anadolu Lisesi'ne ait binada 2 yıldır eğitim alan 120 fen lisesi öğrencisi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mektup göndererek okul binası yapılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 15.09.2023 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekova'da başka okulun binasında eğitim gören fen lisesi öğrencilerinden Bakan Tekin´e mektup
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hakkari'nin yaklaşık 120 bin nüfuslu Yüksekova ilçesinde son 2 yılda 120 öğrenci, LGS sınava girip, her yıl 60 kontenjanı olan Yüksekova Fen Lisesi'ni kazandı. Anca Yüksekova Fen Lisesi öğrencileri, kendilerine ait bir bina olmadığı için Esentepe Mahallesi'ndeki İsmet Alkan Anadolu Lisesi'ne ait binada kendilerine tahsis edilen 2 derslikte eğitim görüyor. Kendilerine ait laboratuvar, atölye ve kütüphaneleri olmadığı için sıkıntı yaşayan 120 öğrenci, binalarının bir an önce yapılması için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mektup yazdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        "Hani gelecektin?"
        "Hani gelecektin?"
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        İstanbul'da kafeye motosikletli saldırı! 6 İsveçli gözaltında!
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        THY uçağının iniş takımında ceset bulundu!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Can kayıpları ve yaralılar var! Anne kız kaldırımda yürüyordu! Kahreden kaza!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Yunanistan'daki katliam gibi hesaplaşmada yeni detaylar!
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        Kim ve Putin'den tüfek hediyesi
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        'Uzaylı fosili' iddiasına NASA'dan yanıt
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Simit'in üreticisi halka açılıyor
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        Tan Sağtürk, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak atandı
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        "2 ay sonra 40 bin konut teslim edilecek"
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        'Kızılcık Şerbeti' bu akşam başlıyor
        Galatasaray'da kritik viraj
        Galatasaray'da kritik viraj
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran selde can kaybı artıyor!
        "Beni yemeğe çıkarın"
        "Beni yemeğe çıkarın"

        Benzer Haberler

        Hakkari'de eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik denetimleri artırıldı...
        Hakkari'de eğitim öğretim yılının başlamasıyla trafik denetimleri artırıldı...
        Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak kabri başında anıldı
        Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak kabri başında anıldı
        Hakkari'de terörden temizlenen dağlarda yaban hayatı canlandı
        Hakkari'de terörden temizlenen dağlarda yaban hayatı canlandı
        Hakkari'de spor kulüplerine destek ziyareti
        Hakkari'de spor kulüplerine destek ziyareti
        Yüksekovalı Vekalet, Güney Koreli ve Azerbaycanlı öğrencileri evinde misafi...
        Yüksekovalı Vekalet, Güney Koreli ve Azerbaycanlı öğrencileri evinde misafi...
        Hakkari'ye 30'u uzman 126 doktor atandı
        Hakkari'ye 30'u uzman 126 doktor atandı