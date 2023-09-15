Yüksekova'da başka okulun binasında eğitim gören fen lisesi öğrencilerinden Bakan Tekin´e mektup

Hakkari'nin yaklaşık 120 bin nüfuslu Yüksekova ilçesinde son 2 yılda 120 öğrenci, LGS sınava girip, her yıl 60 kontenjanı olan Yüksekova Fen Lisesi'ni kazandı. Anca Yüksekova Fen Lisesi öğrencileri, kendilerine ait bir bina olmadığı için Esentepe Mahallesi'ndeki İsmet Alkan Anadolu Lisesi'ne ait binada kendilerine tahsis edilen 2 derslikte eğitim görüyor. Kendilerine ait laboratuvar, atölye ve kütüphaneleri olmadığı için sıkıntı yaşayan 120 öğrenci, binalarının bir an önce yapılması için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e mektup yazdı.