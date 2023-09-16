Nesli tehlike altında olan yaralı balaban kuşu, polis uygulama noktasına sığındı HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde, uygulama noktasına sığınan ve nesli tehlike altında olan yaralı balaban kuşu, polis ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde, uygulama noktasına sığınan ve nesli tehlike altında olan yaralı balaban kuşu, polis ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Nesli tehlike altında olan ve aynı zamanda balıkçıl bir kuş çeşidi balaban kuşu, Yüksekova ilçesinin Şemdinli yolu üzerindeki polis uygulama noktasına sığındı. Polis ekipleri, yaralı olduğu belirlenen, balaban kuşu için Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Tutanak ile ekiplere teslim edilen balaban kuşu, tedavisinin yapılması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderilecek.