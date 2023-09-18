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        Yüksekova'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi

        HAKKARİ´ninYüksekovailçesinde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde yapılmak istenen basın açıklaması ve yürüyüşe polis izin vermedi. Buna rağmen yürüyüş ve oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis, basınçlı su ile müdahalede bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:40
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        Yüksekova'da izinsiz yürüyüşe polis müdahalesi
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        HAKKARİ´ninYüksekovailçesinde Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde yapılmak istenen basın açıklaması ve yürüyüşe polis izin vermedi. Buna rağmen yürüyüş ve oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis, basınçlı su ile müdahalede bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

        DBP, HDP ve Yeşil Sol Parti Yüksekova ilçe yöneticileri ile Yeşil Sol Parti Hakkari Milletvekilleri Öznur Bartın, Onur Düşünmez, Ağrı Milletvekili Necla Demir, Van Milletvekili Gülderen Varlı ile yaklaşık 30 kişi Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonları protesto etmek için ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir araya geldi. Yapılmak istenen izinsiz basın açıklaması ve yürüyüşe polis izin vermedi. Bunun üzerine grup caddede oturma eylemi yapmak istedi. Polisin uyarılarına rağmen kalabalık dağılmayınca, basınçlı su ve göz yaşartıcı gaz kullanılarak kalabalık dağıtıldı. Sokak aralarına dağılan bazı göstericiler, polis araçlarına taş attı. İlçe merkezinde kısa süreli hareketlilik yaşandı, 2 kişi gözaltına alındı.

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