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        Yaralı bulduğu balaban kuşunun tedavisini yapıp, Milli Parklar'a teslim etti

        HAKKARİ'deyaşayan Mehmet Salih Tire, bahçesinin yakınlarında, nesli tükenmekte olan balaban kuşu buldu. Tire, kanatlarından ve ayaklarından yaralı olduğunu fark etiği kuşun tedavisini yapıp, Milli Parklar'a teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 16:02 Güncelleme: 21.09.2023 - 16:05
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        Yaralı bulduğu balaban kuşunun tedavisini yapıp, Milli Parklar'a teslim etti
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        HAKKARİ'deyaşayan Mehmet Salih Tire, bahçesinin yakınlarında, nesli tükenmekte olan balaban kuşu buldu. Tire, kanatlarından ve ayaklarından yaralı olduğunu fark etiği kuşun tedavisini yapıp, Milli Parklar'a teslim etti.

        Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki Yeşiltaş köyünde yaşayan Mehmet Salih Tire, bahçesinin çevresinde yaralı halde bir kuş buldu. Tire, nesli tükenmekte olan balaban kuşunun kanat kısmından ve ayaklarından yaralı olduğunu fark etti. Kendi imkanlarıyla tedavi ettiği balaban kuşunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim eden Tire, "Sabah bahçede çalışırken kuşun hareket etmediğini gördüm, yanına gittim. Yaralıydı. Ben de alıp eve getirdim. Baktım, kanadı ve ayağında kırık vardı. Kendi imkanlarımla tedavi ettim. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim ettim" diye konuştu.

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