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        Minibüste 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi

        HAKKARİ´depolisin uygulama noktasında durdurduğu minibüste, 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 25.09.2023 - 17:20
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        Minibüste 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi
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        HAKKARİ´depolisin uygulama noktasında durdurduğu minibüste, 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girişindeki Depin uygulama noktasında durdurdukları minibüste arama yaptı. Narkotik köpeği 'Pars'ın da kullanıldığı aramada, gizli bölmede 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

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