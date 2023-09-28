Hakkari'de 'Işık'lı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi; 6 tutuklama HAKKARİ'de,narkotik dedektör köpeği 'Işık'ın da katıldığı operasyonda ve uygulama noktalarında durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramalarda 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

HAKKARİ'de,narkotik dedektör köpeği 'Işık'ın da katıldığı operasyonda ve uygulama noktalarında durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramalarda 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, il genelinde son 3 günde uygulama noktalarında ve belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği 'Işık'ın da katıldığı operasyonlarda 11 kilo 800 gram skunk ile 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.