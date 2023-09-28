Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 'Işık'lı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi; 6 tutuklama

        HAKKARİ'de,narkotik dedektör köpeği 'Işık'ın da katıldığı operasyonda ve uygulama noktalarında durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramalarda 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:19 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 'Işık'lı operasyonda uyuşturucu ele geçirildi; 6 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'de,narkotik dedektör köpeği 'Işık'ın da katıldığı operasyonda ve uygulama noktalarında durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramalarda 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, il genelinde son 3 günde uygulama noktalarında ve belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği 'Işık'ın da katıldığı operasyonlarda 11 kilo 800 gram skunk ile 12 kilo 260 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Magandalar tabancalarını balkondan attı!
        Magandalar tabancalarını balkondan attı!
        Eminönü'nde denize atmıştı! 25 yıl...
        Eminönü'nde denize atmıştı! 25 yıl...
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Irak'taki yangın anı kamerada
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Volkswagen'de üretim durdu
        Volkswagen'de üretim durdu
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        Ve geliyor... Kuvvetli sağanak uyarısı
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        1 yıl sonra Dünya'ya döndüler
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı
        Hakkari'de 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı
        Hakkari'de meslek lisesinde, günde 6 bin ekmek üretiliyor
        Hakkari'de meslek lisesinde, günde 6 bin ekmek üretiliyor
        Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
        Hakkari'de kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
        Hakkari'de jandarma ekipleri okullardaki faaliyetlerini sürdürüyor
        Hakkari'de jandarma ekipleri okullardaki faaliyetlerini sürdürüyor
        Hakkari Valisi Çelik, kurum amirleriyle bir araya geldi
        Hakkari Valisi Çelik, kurum amirleriyle bir araya geldi
        Hakkari'de gümrük kaçağı akaryakıt ve cep telefonu ele geçirildi
        Hakkari'de gümrük kaçağı akaryakıt ve cep telefonu ele geçirildi