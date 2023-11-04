Hakkari'nin kadın futbol takımı yeni kadrosuyla yeşil sahalarda TÜRKİYEFutbol Federasyonu (TFF) Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, renklerine bağladığı 3'ü yabancı, 5 yeni futbolcuyla çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk hedefiyle başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 oyuncuyla yollarını ayıran, Afrikalı 7 futbolcusundan 3'ünü ise kadrosunda tutan mavi beyazlılar, ligdeki 7 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Takımın Teknik Sorumlusu Cemile Timur, bu hafta Fatih Vatan spor ile oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

TÜRKİYEFutbol Federasyonu (TFF) Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, renklerine bağladığı 3'ü yabancı, 5 yeni futbolcuyla çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk hedefiyle başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 oyuncuyla yollarını ayıran, Afrikalı 7 futbolcusundan 3'ünü ise kadrosunda tutan mavi beyazlılar, ligdeki 7 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak topladığı 9 puanla 9'uncu sırada bulunuyor. Takımın Teknik Sorumlusu Cemile Timur, bu hafta Fatih Vatan spor ile oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Kazanmaktan başka çaremiz yok" dedi.

Bir zamanlar terörle anılan Hakkari'de 2008 yılında kurulan ve aradan geçen zaman içerisinde büyük başarı elde ederek 5 yıl önce süper lige yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, artık sahip olduğu yerli ve yabancı futbolcularla tanınıyor ve kadrodaki eksikliklerini de yetenekli oyuncularla gidermek için transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Takım, şampiyonluk hedefiyle başladığı yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 oyuncuyla yollarını ayırdı. Afrikalı 7 futbolcusundan 3'ünü kadrosunda tutan mavi beyazlılar, Şırnak Nuhspor'dan sol bek Nazlı Feride Aletirik (28), Giresun Sanayispor'dan kaleci Nagihan Bulut (33) ile Kamerunlu stoper Nguiadem Kamdem Annecy Candide (29), Kolombiyalı kaleci Camila Roman (29) ve Kamerunlu forvet oyuncu Marıe Gısele Dıvıne Ngah Manga'yı (21) transfer etti. 9 puanla 9´uncu sırada olan Hakkarigücü Kadın Futbol takımı, şu ana kadar ligdeki 7 maçta 3 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Yeni transferler, Merzan Futbol Sahası'nda sezon hazırlıklarını sürdüren takım arkadaşlarıyla çalışmalara başladı. Kadrosuna 5 futbolcu daha katmayı hedefleyen Hakkarigücü, 5 Kasım´da kendi evinde Fatih Vatan Spor ile karşılaşacak.

Bu hafta sonu Fatih Vatan Spor ile oynayacağı maçın önemli olduğunu belirten Hakkarigücü Teknik Sorumlusu Cemile Timur, maçı kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Kadrolarını güçlendirdiklerini anlatan Timur, "Özellikle Afrika ülkelerinden futbolcu getirmek zor ve yorucu oluyor. Örneğin vizeleri oturma izinleri bilet ücreti bizim için çok zor oluyor. Maddi imkanlardan dolayı biz lige geç başladık. Takımı toparlama süreci uzun sürdü. Bizim en büyük hedefimiz ligde kalıcı olmaktır. Kadromuzu güçlendirdik. Çünkü süper ligde transfer zorunluluğu var. Bu hafta sonunda oynayacağımız maç bizim için önemlidir kazanmak zorundayız" dedi.