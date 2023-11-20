Van ve Hakkari'de kar yağışı (2)

YÜKSEKOVA'DAKARYAĞIŞI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığı ilçede, yarın da kar yağışı beklendiği belirtildi. Karla mücadele ekiplerinin ise kırsal bölgelerdeki yolların kapanmaması için çalışma yaptığı bildirildi.