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        Van ve Hakkari'de kar yağışı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:10
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        Van ve Hakkari'de kar yağışı (2)
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        YÜKSEKOVA'DAKARYAĞIŞI

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Yüksek kesimlerdeki kar kalınlığının 15 santimetreyi aştığı ilçede, yarın da kar yağışı beklendiği belirtildi. Karla mücadele ekiplerinin ise kırsal bölgelerdeki yolların kapanmaması için çalışma yaptığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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