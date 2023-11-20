Hakkari'de köy evi yandı

HAKKARİ'debir evde çıkan yangın, köylülerin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Güvenli köyünde Yusuf Altekin'e ait evde, yangın çıktı. Ailenin ölen bir yakınları için taziye evinde olduğu sırada elektrik tesisatından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede her yeri sardı. Köylülerin müdahalesi ile alevler, 1 saatte söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.