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        Hakkari'de köy evi yandı

        HAKKARİ'debir evde çıkan yangın, köylülerin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:30
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        Hakkari'de köy evi yandı
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        HAKKARİ'debir evde çıkan yangın, köylülerin 1 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

        Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Güvenli köyünde Yusuf Altekin'e ait evde, yangın çıktı. Ailenin ölen bir yakınları için taziye evinde olduğu sırada elektrik tesisatından çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede her yeri sardı. Köylülerin müdahalesi ile alevler, 1 saatte söndürüldü. Ev, kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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