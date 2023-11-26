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        Hakkari'de firari hükümlü ve aranan şüphelilere operasyon: 100 gözaltı

        HAKKARİ'de, haklarındakesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 100 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 20:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:40
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        Hakkari'de firari hükümlü ve aranan şüphelilere operasyon: 100 gözaltı
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        HAKKARİ'de, haklarındakesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 100 kişi gözaltına alındı.

        Hakkari kent merkezi, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlediği adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 100 kişi yakalandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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