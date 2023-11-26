Hakkari'de firari hükümlü ve aranan şüphelilere operasyon: 100 gözaltı
HAKKARİ'de, haklarındakesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 100 kişi gözaltına alındı.
HAKKARİ'de, haklarındakesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 100 kişi gözaltına alındı.
Hakkari kent merkezi, Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlediği adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 100 kişi yakalandı.
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