Zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatılmasına soruşturma (2)
ÇOCUĞUZİNCİRMARKETİN DEPOSUNA KAPATAN 2 KİŞİ GÖZALTINDA
Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddialarının bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansıması üzerine valilik açıklama yaparak olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari´de üç harfli markette tepki çeken olay: Çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar" şeklinde yer alan haberler ile ilgili emniyet birimleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüpheliler belirlenerek, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen resen soruşturma kapsamında market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçundan resen soruşturma başlatılmış olup, konu ile ilgili iki şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat ile gözaltına alınmıştır.''
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