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        Zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatılmasına soruşturma (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 23:38 Güncelleme: 03.12.2023 - 23:38
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        Zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatılmasına soruşturma (2)
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        ÇOCUĞUZİNCİRMARKETİN DEPOSUNA KAPATAN 2 KİŞİ GÖZALTINDA

        Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddialarının bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansıması üzerine valilik açıklama yaparak olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. 

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Hakkari´de üç harfli markette tepki çeken olay: Çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar" şeklinde yer alan haberler ile ilgili emniyet birimleri tarafından yapılan çalışma sonucu şüpheliler belirlenerek, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen resen soruşturma kapsamında market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçundan resen soruşturma başlatılmış olup, konu ile ilgili iki şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat ile gözaltına alınmıştır.''

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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