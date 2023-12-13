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        Yüksekova'da barajda bebek cesedi bulundu

        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde baraj suları içerisinde 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 17:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:58
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        Yüksekova'da barajda bebek cesedi bulundu
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        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde baraj suları içerisinde 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu. 

        Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere yolu üzerindeki Dilimli Sulama Barajı'nda bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, jandarmayı arayarak haber verdi. Olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebek, otopsi için Yükseova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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