Yüksekova'da barajda bebek cesedi bulundu

HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde baraj suları içerisinde 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebek cesedi bulundu.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere yolu üzerindeki Dilimli Sulama Barajı'nda bebek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, jandarmayı arayarak haber verdi. Olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebek, otopsi için Yükseova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.