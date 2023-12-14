Hakkari'de kardan kapanan 18 yerleşim yerinin yolu açıldı HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 6 köy ve 12 mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

HAKKARİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 6 köy ve 12 mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Hakkari ve ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı sonrası 6 köy ve 12 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresinin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yerleşim yerlerinin yolları açıldı.

ÜS BÖLGELERİNİN YOLLARINDA ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Bu arada Yüksekova ilçesi Meyken Tepe ve Çobanpınar Askeri Üs bölge yollarındaki karla mücadele ise sürüyor. Fırtınanın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı bölgede, iş makineleri zaman zaman kar kütleleri arasında kayboldu.