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        Hakkari'de kayak sezonu açıldı

        HAKKARİ'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "Yaklaşık 70 santimetre karın yağdığı kayak merkezi, İran'ın, Irak'ın ve bölgenin önemli bir spor merkezi, kayak merkezi olacak. Bu sene kayak merkezimizi yenileyerek sezona başlıyoruz. Her yıl pist sayısı ve uzunluğunu artırıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 16.12.2023 - 15:50
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        Hakkari'de kayak sezonu açıldı
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        HAKKARİ'deki 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, "Yaklaşık 70 santimetre karın yağdığı kayak merkezi, İran'ın, Irak'ın ve bölgenin önemli bir spor merkezi, kayak merkezi olacak. Bu sene kayak merkezimizi yenileyerek sezona başlıyoruz. Her yıl pist sayısı ve uzunluğunu artırıyoruz" dedi.

        Kent merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hakkari Gençlik Hizmetleri ile Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, karın yeterli miktarda yağmasıyla birlikte kayak sezonu açıldı. Kayak merkezinin açılışına Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve kurum müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Çelik, kayak için yeterli karın yağdığını ve sezonu açtıklarını belirterek şöyle konuştu:

        "Yaklaşık 70 santimetre karın yağdığı kayak merkezi, İran'ın, Irak'ın ve bölgenin önemli bir spor merkezi, kayak merkezi olacak. Bu sene kayak merkezimizi yenileyerek sezona başlıyoruz. Her yıl pist sayısı ve uzunluğunu artırıyoruz. Gençlerimizin, çocuklarımızın kayakla, kayak sporuyla ilişkisini biraz önce gördük. Ufaklıklar da inanılmaz şekilde kayak sporuyla ilgililer ve çok başarılı bir kayışla bu sezonu açtılar. Ben bu gençlerimizin hepsine teşekkür ediyorum. İnsanlar onları gördüğü zaman geleceğe dair umutları çok kuvvetleniyor. Özellikle Hakkari´de her evden bir kişinin kayak sporuyla ilgilenmesi, kayak yapabiliyor olması da buradaki bu tesisin bizlere sağladığı en büyük avantajdır." 

        Merga Bütan Kayak Merkezi'nin 2 bin 800 rakımda yer aldığını, yaklaşık 10 kilometre ve 5 ayrı pisten oluşan bir kayak merkezi olduğunu hatırlatan Vali Çelik, "Kayak merkezimiz geçen yıl itibarıyla 150 bin vatandaşımıza yerli, yabancı, dışarıdan gelen misafirlerimize hizmet verdi. Bu senede aynı hedefi ve fazlasını istiyoruz. Şu anda 70 santimin üzerinde kar kalınlığı var. Türkiye´nin en kaliteli karı. İnşallah önümüzdeki yıllarda buradaki pistlerin mesafelerin uzatılması, gece aydınlatma ve yapay kar makinesinin projesi şu anda Kültür Bakanlığımız tarafından yatırım programına alınmak üzere. Burası sürdürülebilir 24 saat kayak yapılan bir merkez haline gelecek" dedi.

        Her yıl yurt dışından binlerce turistin geldiğini belirten Cilo Dağcılık Kulübü Başkanı Hacı Tansu ise bu yıl turist sayısının daha çok fazla olacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Hakkari'de kar potansiyeli çok iyi. Ülkemizin her yerinden kayak severler buraya geliyor" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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