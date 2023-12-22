Hakkari'de, 22 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kent genelinde 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kent genelinde 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı. Kardan dolayı kent genelinde 9 köy ve 13 mezra olmak üzere 22 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, belediye ekipleri ana arterlerde temizlik yaptı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri de kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.
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