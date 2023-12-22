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        Hakkari'de, 22 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kent genelinde 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:18 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:20
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        Hakkari'de, 22 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle kent genelinde 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde 5 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 30 santimetreye kadar ulaştı. Kardan dolayı kent genelinde 9 köy ve 13 mezra olmak üzere 22 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamazken, belediye ekipleri ana arterlerde temizlik yaptı. İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri de kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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