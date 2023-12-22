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        Hakkari'de, 22 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:39 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:45
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        Hakkari'de, 22 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)
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        BUZLANMAKAZALARA NEDEN OLDU

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yollarda buzlanma meydana geldi. İlçenin Esentepe Mahallesi'nde Vahdettin Kaya yönetimindeki 38 D 7686 plakalı otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak Pizok Deresi'ne devrildi. Kaya, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araç 1 saatlik çalışmayla dereden çıkarıldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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