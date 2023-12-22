Hakkari'de, 22 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı (2)

BUZLANMAKAZALARA NEDEN OLDU

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yollarda buzlanma meydana geldi. İlçenin Esentepe Mahallesi'nde Vahdettin Kaya yönetimindeki 38 D 7686 plakalı otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak Pizok Deresi'ne devrildi. Kaya, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, araç 1 saatlik çalışmayla dereden çıkarıldı.

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