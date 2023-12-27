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        Buzlanan yoldaki çalışmayı engelleyen hatalı park edilen otomobili ittiler

        HAKKARİ'dekar yağışı sonrası buzlanan yolda çalışma yapan belediye ekiplerine engel olan hatalı park edilen otomobil, çevredekilerin itmesi ile yol kenarına çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:25
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        Buzlanan yoldaki çalışmayı engelleyen hatalı park edilen otomobili ittiler
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        HAKKARİ'dekar yağışı sonrası buzlanan yolda çalışma yapan belediye ekiplerine engel olan hatalı park edilen otomobil, çevredekilerin itmesi ile yol kenarına çekildi.

        Karayolları ekipleri, Yüksekova ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi'nde kar temizleme çalışması başlattı. Bir süre sonra buzlanan yola hatalı park edilen otomobil, çalışmaları engelledi. Çevredekiler, sürücüye ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine çevredekiler, hatalı park edilen aracı iterek yol kenarına çekti. Ekipler, ardından çalışmalarına devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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