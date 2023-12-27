Buzlanan yoldaki çalışmayı engelleyen hatalı park edilen otomobili ittiler HAKKARİ'dekar yağışı sonrası buzlanan yolda çalışma yapan belediye ekiplerine engel olan hatalı park edilen otomobil, çevredekilerin itmesi ile yol kenarına çekildi.

HAKKARİ'dekar yağışı sonrası buzlanan yolda çalışma yapan belediye ekiplerine engel olan hatalı park edilen otomobil, çevredekilerin itmesi ile yol kenarına çekildi.

Karayolları ekipleri, Yüksekova ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi'nde kar temizleme çalışması başlattı. Bir süre sonra buzlanan yola hatalı park edilen otomobil, çalışmaları engelledi. Çevredekiler, sürücüye ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alınamadı. Bunun üzerine çevredekiler, hatalı park edilen aracı iterek yol kenarına çekti. Ekipler, ardından çalışmalarına devam etti.