Hakkari-Van kara yolunda heyelan; kamyonetteki 3 kişi yaralandı
HAKKARİ-Vankara yolunda heyelan sonucu yamaçtan kopan parçalar, seyir halindeki kamyonete düştü; araçtaki 3 kişi yaralandı.
HAKKARİ-Vankara yolunda heyelan sonucu yamaçtan kopan parçalar, seyir halindeki kamyonete düştü; araçtaki 3 kişi yaralandı.
Hakkari-Van kara yolu Yeni köprü mevkisinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, içinde 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki 27 KJ 574 plakalı kamyonetin üzerine düştü. Araç içindeki Kemal Can, Şemsettin Çiftçi ve Selahattin Kaya yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken; kara yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.
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