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        Hakkari-Van kara yolunda heyelan; kamyonetteki 3 kişi yaralandı

        HAKKARİ-Vankara yolunda heyelan sonucu yamaçtan kopan parçalar, seyir halindeki kamyonete düştü; araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 09:26 Güncelleme: 29.12.2023 - 09:30
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        Hakkari-Van kara yolunda heyelan; kamyonetteki 3 kişi yaralandı
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        HAKKARİ-Vankara yolunda heyelan sonucu yamaçtan kopan parçalar, seyir halindeki kamyonete düştü; araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Hakkari-Van kara yolu Yeni köprü mevkisinde, sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, içinde 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki 27 KJ 574 plakalı kamyonetin üzerine düştü. Araç içindeki Kemal Can, Şemsettin Çiftçi ve Selahattin Kaya yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken; kara yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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