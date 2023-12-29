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        Hakkari-Van kara yolunda heyelan; kamyonetteki 3 kişi yaralandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 12:37 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:40
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        Hakkari-Van kara yolunda heyelan; kamyonetteki 3 kişi yaralandı (2)
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        ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

        Hakkari-Vankara yolunun 40´ıncı kilometresindeki heyelanın ardından temizlik çalışması başlatıldı. Çalışmalar nedeniyle büyük araçların bir süreliğine Yüksekova´yı Van- Hakkari Devlet Yolu´na bağlayan 16,3 kilometrelik Yeniköprü- Yüksekova yolu üzerinde yapımı devam eden 3 bin 965 metrelik tüneli kullanacağı bildirildi.

        'CİDDİ BİR MALZEME VAR'

        Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Fehmi Yıldırım da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yıldırım, heyelanın meydana gelmesinden hemen sonra ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirterek, "Yeni köprü Yüksekova arasında oluşan heyelanla alakalı tespitlerimizi yapıyoruz. Profesyonel dağcı ve ekiplerimizle incelemelerde bulunuyoruz. İş makinelerimiz hazır durumda, heyelanın olması noktasında bekleyiş içerisindeyiz. Alternatif bir güzergah oluşturduk. Büyük araçlar için tünellerden geçişi programlıyoruz. Alternatif yol devam ediyor. Tehlikeyi büyük hale getirmeden gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra müdahaleyi yapıp trafiğe açacağız. Ciddi bir malzeme var. Kaldırılması biraz zaman alacaktır. Trafiğin seyri için de trafik tedbirleri alındıktan sonra gerekli çalışmalara başlayacağız. Şu anda heyelanın bölgesinde kalan bir araç var. Bu aracın heyelan bölgesinde uzaklaştırması için de çalışmalara başladık" dedi. 

        YARALILAR TABURCU EDİLDİ

        Bu arada, kamyonette yaralanan Kemal Can, Şemsettin Çiftçi ve Selahattin Kaya'nın Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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