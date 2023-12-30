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        Hakkari- Van kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı, heyelan riski sürüyor

        HAKKARİ'de heyelan sonrası ulaşıma kapanan Yüksekova- Van kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bölgede, heyelan riski nedeniyle alternatif yol çalışmaları yapılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:56 Güncelleme: 30.12.2023 - 13:00
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        Hakkari- Van kara yolu kontrollü ulaşıma açıldı, heyelan riski sürüyor
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        HAKKARİ'de heyelan sonrası ulaşıma kapanan Yüksekova- Van kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bölgede, heyelan riski nedeniyle alternatif yol çalışmaları yapılıyor.

        Hakkari-Van kara yolu Yeni köprü mevkisinde, dün sabah, heyelan meydana geldi. Yağış nedeniyle yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları, içinde 3 kişinin olduğu seyir halindeki 27 KJ 574 plakalı kamyonetin üzerine düştü. Araçtaki Kemal Can, Şemsettin Çiftçi ve Selahattin Kaya yaralandı. Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından dün taburcu edildi. Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ise bölgede çalışmalara başladı. Yoldaki temizleme çalışmalarına İl Özel İdare Müdürlüğü de destek verirken, gece boyunca VEDAŞ ekipleri de aydınlatma yaptı. 25 personelle, 10 araçla yapılan ve 12 saat süren çalışmalar sonucu, yüzlerce ton ağırlığındaki kaya ve toprak yığınlarının temizlendiği kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Bölgede halen devam eden heyelan riski nedeniyle başlatılan alternatif yol çalışmaları ise sürdürülüyor.

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