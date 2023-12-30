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        Yüksekova´da uçak seferleri, sis nedeniyle 4 gündür yapılamıyor

        HAKKARI´nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı´nda 4 gündür uçak seferleri yapılamıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 30.12.2023 - 15:35
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        Yüksekova´da uçak seferleri, sis nedeniyle 4 gündür yapılamıyor
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        HAKKARI´nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı´nda 4 gündür uçak seferleri yapılamıyor.

        Hava sıcaklığının eksi 10 derece kadar düştüğü Yüksekova ilçesinde soğuk hava nedeniyle bazı dere ve göletlerin yüzeyi ile araç camları buz tuttu. Sisin de etkili olduğu ilçede, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Kara yollarında araçların dikkatli ilerlediği ilçede Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı´nda sis nedeniyle 4 gündür uçak seferleri yapılamıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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