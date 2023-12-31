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        Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 20:02 Güncelleme: 31.12.2023 - 20:05
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        Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden olurken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 19.37'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde  Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte olan deprem Hakkari ve yakın çevresinden de hissedildi. Kısa süreli panik yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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