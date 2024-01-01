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        Hakkari Valisi Çelik: Depremler sonrası 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 01.01.2024 - 14:55
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        Hakkari Valisi Çelik: Depremler sonrası 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi (2)
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        'EVDECİDDİ ÇATLAKLAR GÖRDÜK'

        Yüksekova merkezli depremlerde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluşurken, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan İnanlı köyündeki evlerde hasar meydana geldi. Evleri hasar gören vatandaşlar da geceyi dışarıda geçirdi. İnanlı köyünde yaşayan 5 çocuk babası Eyyüp Karahan, yeni yıla saatler kala meydana gelen depremin kendilerini çok korkuttuğunu söyledi. Depremin hemen ardından eşi ve çocuklarıyla birlikte dışarıya çıktığını belirten Karahan, "Geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdik. Komşularımız gelerek, bizleri evlerine götürdü. Sabah evimize girdiğimizde evin bütün odalarında ciddi çatlaklar olduğunu gördük. Oluşan çatlaklardan diğer odayı rahat bir şekilde görebiliyoruz" dedi.

        Evde televizyon izlerken depreme yakalandıklarını ve çok korktuklarını anlatan Karahan ailesinin 5 çocuğundan Nisa Nur (14) ise depremle birlikte kendilerini hemen dışarıya attıklarını söyledi. Geceyi komşularında geçirdiklerini anlatan Nisa Nur, sabah eve geldiklerinde ise evlerinin duvarlarında meydana gelen çatlakları gördüklerini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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