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        Yüksekova'da kar ve tipi; yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar ile birlikte tipi de etkili olurken, ilçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 22:23 Güncelleme: 05.01.2024 - 22:25
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        Yüksekova'da kar ve tipi; yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kar ile birlikte tipi de etkili olurken, ilçe merkezinde kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı.

        Meteorolojinin uyarısı sonrası Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatleri itibariyle kar ile birlikte tipi de etkili oldu. Lapa lapa yağan kar kısa sürede ilçeyi beyaza bürürken, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştığı belirtildi. Karayolları 117. Şube Şefliği, sorumluluk sahasındaki ana arterlerde, trafikte herhangi bir sorun yaşanmaması için kar küreme çalışması yaptı. Yetkililer, kar yağışının devam etmesi halinde birçok köy ve mezra yolunun kapanabileceğini belirtirken, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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