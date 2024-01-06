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        Yüksekova- Hakkari kara yolunda heyelan

        HAKKARİ- Yüksekova kara yolu, Yeni köprü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığının yola düşmesi, cep telefonlarıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 06.01.2024 - 12:25
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        Yüksekova- Hakkari kara yolunda heyelan
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        HAKKARİ- Yüksekova kara yolu, Yeni köprü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığının yola düşmesi, cep telefonlarıyla kaydedildi.

        Yüksekova'yı Van ve Hakkari'ye bağlayan kara yolunun Yeni Köprü mevkisinde sabah saatlerinde tekrar heyelan meydana geldi. Yola inen kaya parçaları ve toprak nedeniyle bölgedeki Karayolları ekipleri trafiğe kapattıkları yolun, açılması için çalışma başlattı. Dağdan kopan kayaların düşme anı ise bölge halkı tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

        DAHA ÖNCE DE HEYELAN OLDU

        Aynı noktada 29 Aralık'ta da büyük bir heyelan meydana geldi. Yamaçlardan kopan kaya parçaları, seyir halindeki kamyonetin üzerine düştü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yol, ekiplerin 2 gün süren çalışması sonunda kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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