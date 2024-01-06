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        Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Elemeleri yapıldı

        Hakkari´nin Yüksekova ilçesinde kar yağışıyla birlikte açılan kayak sezonu, Kayaklı Koşu İl Birinciliği Elemelerinin yapılmasıyla başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:39 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:40
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        Yüksekova'da Kayaklı Koşu İl Birinciliği Elemeleri yapıldı
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        Hakkari´nin Yüksekova ilçesinde kar yağışıyla birlikte açılan kayak sezonu, Kayaklı Koşu İl Birinciliği Elemelerinin yapılmasıyla başladı.

        Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı Köyü Kayak Merkezi'nde Kayaklı Koşu İl Birinciliği Elemeleri yapıldı. Toplamda 50 sporcunun 14 kategoride yarıştığı elemelerde başarılı olan sporcular Türkiye elemelerine hak kazandı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sami Keskin, dereceye giren sporcuların önce bölge yarışlarında, ardından Türkiye birinciliği ve uluslararası alanda yarışmalara katılmak için uğraş vereceklerini söyledi.

        Kayaklı Koşu Antrenörü Şefik Yaşar, "Türkiye Kayak Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan Kuzey Disiplini İl Birinciliği Yarışması yaklaşık 50 sporcumuzun katılımıyla başladı. 17-20 Ocak'ta Yüksekova'da yapılacak Türkiye elemeleri yarışmalarına sporcularımız ter dökecek. İnşallah başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Yarışma sonuçlarına istinaden belirlenecek kontenjanlar dahilinde derece yapan sporcularımız ilimizi Türkiye Birinciliği yarışmalarında temsil edecekler" dedi.

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