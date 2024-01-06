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        Hakkari'de terör operasyonunda 2 tutuklama

        HAKKARİ'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 20:57 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:00
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        Hakkari'de terör operasyonunda 2 tutuklama
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        HAKKARİ'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürürken, kent merkezinde de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma'daki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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