Hakkari'de terör operasyonunda 2 tutuklama
HAKKARİ'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
HAKKARİ'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsalda terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürürken, kent merkezinde de PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlamasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma'daki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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