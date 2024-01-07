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        Hakkari'de kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

        HAKKARİ'dekar yağışı nedeniyle kapanan 74 yerleşim yeri yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 13:39 Güncelleme: 07.01.2024 - 13:40
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        Hakkari'de kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı
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        HAKKARİ'dekar yağışı nedeniyle kapanan 74 yerleşim yeri yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Hakkari'de 2 gün önce etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 54 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi, 140 personel ve 122 iş makinesiyle çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 74 yerleşim yeri yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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