Hakkari'de kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı

HAKKARİ'dekar yağışı nedeniyle kapanan 74 yerleşim yeri yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Hakkari'de 2 gün önce etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy ve 54 mezra yolu, ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi, 140 personel ve 122 iş makinesiyle çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 74 yerleşim yeri yolu, yeniden ulaşıma açıldı.