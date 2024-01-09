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        Erzurum'da yeterli kar olmadığı için milli sporcular çalışmalarını Yüksekova'da sürdürüyor

        A Milli Kayaklı Koşu Sporcuları, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) bağlı Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde yeterli karın bulunmaması nedeniyle antrenmanlarını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürdürüyor. 20 sporcu, 17-20 Ocak tarihleri arasında Yüksekova'da yapılacak Kayaklı Koşu Türkiye elemelerine katılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:47 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:50
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        Erzurum'da yeterli kar olmadığı için milli sporcular çalışmalarını Yüksekova'da sürdürüyor
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        A Milli Kayaklı Koşu Sporcuları, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'ne (TOHM) bağlı Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde yeterli karın bulunmaması nedeniyle antrenmanlarını Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürdürüyor. 20 sporcu, 17-20 Ocak tarihleri arasında Yüksekova'da yapılacak Kayaklı Koşu Türkiye elemelerine katılacak.

        Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyü, milli kayakçılara ev sahipliği yapıyor. Erzurum Kandilli Kayak Merkezi'nde kayaklı koşu için yeterli karın bulunmaması nedeniyle ilçeye gelen 20 milli sporcu, her gün araçlarla kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Kamışlı köyüne gelerek burada antrenman yapıyor. Sporcular, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, antrenörleri eşliğinde günde 4 saat çalışma yapıyor. Kayakçılar, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 17-20 Ocak tarihleri arasında Yüksekova'da düzenlenecek olan Kayaklı Koşu Türkiye elemlerine katılacak. 

        Kayakçılardan Eyyüp Güler, elemelere kısa bir süre kaldığını ve bu nedenle sıkı çalıştıklarını belirtirken, Rabia Akyol ise Erzurum'da kayaklı koşu için yeterli karın bulunmaması nedeniyle Yüksekova'ya geldiklerini söyledi. Akyol, "17-20 Ocak´ta Yüksekova´da Türkiye elemelerine katılacağız. İyi bir derece almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca bölgeye günde iki defa gelme imkanımız da oluyor. Bunu da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

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