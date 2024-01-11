Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekovalı besici, yerli çoban bulamayınca İran'dan çoban getirdi 

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Dilimli köyünde yaşayan besici Medeni Dursun (57), yerli çoban bulamayınca 15 bin TL karşılığında İranlı çoban Emrah Velizade (35) ile anlaştı. Velizade, "Her gün hayvanlara su, yem ve ot veriyorum. Ahırın yakınında bana verilen evde kalıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 09:23 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yüksekovalı besici, yerli çoban bulamayınca İran'dan çoban getirdi 
        ABONE OL
        ABONE OL

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Dilimli köyünde yaşayan besici Medeni Dursun (57), yerli çoban bulamayınca 15 bin TL karşılığında İranlı çoban Emrah Velizade (35) ile anlaştı. Velizade, "Her gün hayvanlara su, yem ve ot veriyorum. Ahırın yakınında bana verilen evde kalıyorum" dedi.

        Kış mevsiminin çetin geçtiği ve kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki besiciler, çalışacak çoban bulmakta zorlanıyor. Yerli çoban bulamayan Dilimli köyündeki besici Medeni Dursun da İran'ın Urmiye kentinde yaşayan Emrah Velizade ile görüşerek kış ayları için aylık 15 bin TL karşılığında anlaştı. Ülkesinde kış aylarında iş olmadığı için teklifi kabul edip, ilçeye gelen Velizade, köyde Dursun'un ahırındaki 120 küçükbaş hayvana 6 ay boyunca bakacak.

        'KIŞ ŞARTLARI ÇOK AĞIR GEÇİYOR'

        Emrah Velizade, 3 aydır Yüksekova'nın köyündeki küçükbaş hayvanlara çobanlık yaptığını belirterek, "2 çocuk babasıyım. Çocuklarımın giderlerini çobanlık yaparak kazanıyorum. Her gün hayvanlara su, yem ve ot veriyorum. Ahırın yakınında bana verilen evde kalıyorum. Bu evde televizyonum ve internetim de var. Akşamları çocuklarımla görüşüp, hasret gideriyorum. Burada kış şartları çok ağır geçiyor. Kısa süre sonra hayvanlar doğumlarını yapacak, yeni kuzular dünyaya gelecek. Yaz mevsiminde de burada yaylalarda çobanlık yapmayı düşünüyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Kadıköy'de Bonucci coşkusu!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Krunic bitti bitiyor!
        Krunic bitti bitiyor!
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        "Yerinde saymıyor gelişiyor"
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?

        Benzer Haberler

        Yüksekova'da Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri başladı
        Yüksekova'da Kayaklı Koşu Milli Takım seçmeleri başladı
        Kaymakam Ateş, öğrencilere oyuncak dağıttı
        Kaymakam Ateş, öğrencilere oyuncak dağıttı
        Erzurum'da yeterli kar olmadığı için milli sporcular çalışmalarını Yüksekov...
        Erzurum'da yeterli kar olmadığı için milli sporcular çalışmalarını Yüksekov...
        Erzurum'da yeterli kar olmadığı için milli sporcular çalışmalarını Yüksekov...
        Erzurum'da yeterli kar olmadığı için milli sporcular çalışmalarını Yüksekov...
        Hakkari'de lisanslı sporcu sayısı 20 bine yaklaştı
        Hakkari'de lisanslı sporcu sayısı 20 bine yaklaştı
        Kayaklı Koşu Milli Takımı seçmeleri Yüksekova'da yapılacak
        Kayaklı Koşu Milli Takımı seçmeleri Yüksekova'da yapılacak