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        Yüksekova- Şemdinli kara yolunda kara saplanan araçtakiler kurtarıldı

        HAKKARI´de, Yüksekova- Şemdinli kara yolunda kara saplanan 18 araç ve içindekiler, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:35
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        Yüksekova- Şemdinli kara yolunda kara saplanan araçtakiler kurtarıldı
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        HAKKARI´de, Yüksekova- Şemdinli kara yolunda kara saplanan 18 araç ve içindekiler, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yüksekova´da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yüksekova- Şemdinli kara yolunda 18 araç kara saplandı. Araçtakiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye, Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Yüksekova 117. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla araçlar ile içindekiler kurtarılırken, ulaşıma kapanan yol da yeniden açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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