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        Yüksekova'da 665 sporcu, Kayaklı Koşu Elemeleri'nde yarışıyor

        Türkiye Kayak Federasyonu tarafından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışmaları, 655 sporcunun katılımıyla başladı. 2 bin 500 metre uzunluğa sahip kayak merkezindeki yarışlar, 2 gün sürecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:35
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        Yüksekova'da 665 sporcu, Kayaklı Koşu Elemeleri'nde yarışıyor
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        Türkiye Kayak Federasyonu tarafından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2'ncisi düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışmaları, 655 sporcunun katılımıyla başladı. 2 bin 500 metre uzunluğa sahip kayak merkezindeki yarışlar, 2 gün sürecek.

        Yüksekova'ya 15 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğa sahip Kamışlı Köyü Kayak Merkezi, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Kayaklı Koşu Eleme Yarışması'na ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan ve 2 gün sürecek yarışmaya, Türkiye'nin farklı illerindeki 665 sporcu, 220'si ise idareci ve hakemlerden oluşan 980 kişi katıldı. Eksi 15 derecede gerçekleştirilen yarışmayı Yüksekova Kaymakamı Ömer Cimşit, Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar izledi. Türkiye Kayak Federasyonu, Hakkari Valiliği ile Yüksekova Kaymakamlığı'nın iş birliğiyle yapılan kayaklı koşu elemelerinin Yüksekova'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, "Coğrafyamıza baktığımızda 4 mevsim aynı anda yaşanıyor. Bir taraftan çiçeklerin açtığını, diğer taraftan kar örtüsünün olması doğa sporları için muazzam bir coğrafya ve imkan sunuyor. Meyvelerini de almaya başlamış durumdayız. İlimizle, ilçemizle bu ve buna benzer çok anlamlı müsabakaları her gün daha da artırarak yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü müsabakalarda Türkiye´nin farklı illerinden 980 kişi katıldı" dedi. 

        Kastamonu'dan gelen sporcu Elanur Şemşik, havanın ve pistin çok iyi olduğunu belirtirken, Sıla Pişman ise, "Hakkari´de yapılan yarışmalar geçen yıl depremden dolayı iptal oldu. Bu sene de eleme yarışmaları var. Hedefimiz ilk 15´e girip etap yarışmalarına gitmek. Önümüzde Türkiye şampiyonası var. Bu sene hava güzel, pis güzel. Umarım her şey istediğimiz gibi olur" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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