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        Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi

        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazın toplayıp biriktirdikleri otlarla besliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:25
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        Yüksekova'da besicilerin zorlu kış mesaisi
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        HAKKARİ'ninYüksekova ilçesinde besiciler, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meraya çıkaramadıkları hayvanlarını, yazın toplayıp biriktirdikleri otlarla besliyor.

        Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar yağışı ile besicilerin de zorlu mesaisi başladı. Besiciler, yazın topladıkları otlar ile meraya çıkaramadıkları hayvanlarını besliyor. Besiciler, kar kürekleri ile ezdikleri kar örtüsünün üzerine serilen otlarla küçükbaş hayvanlarını otlatıyor.

        'BU SENE HAVA ŞARTLARI DAHA ZOR'

        Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında hayvancılıkla uğraşan Mehmet Halit Aslan (38), kışın hayvancılığın zor olduğunu belirtti. Aslan, "Gün içinde zamanımızın büyük bölümünü küçükbaş hayvanlarla geçiyoruz. Hava çok soğuksa yemleme işlemini ağıllarda yapıyoruz. Havanın güneşli olduğu günlerde ise dışarıda, kar üstünde hayvanlarımızı otlatıyoruz. Hayvanlarımızı doğum süreçlerinde dışarı çıkarmıyoruz. Geçen yıla göre, bu sene hava şartları daha zor. Burada kar kalınlığı yer yer 2 metreyi geçti" dedi.

        Bu arada İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri de kar nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarında yol genişletme çalışması yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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