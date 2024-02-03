Yüksekova'da 4.3 büyüklüğünde deprem (2)

VALİÇELİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yapıldı. Çelik, paylaşımında, "4.3 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana dek herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Tüm hem şehrime geçmiş olsun. Allah, ülkemizi ve milliyetimizin tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Erhan Dilbilir, "Sabah namazını kılarken deprem meydana geldi. O an dua etmeye başladım. Dışarıya çıkacak durumda değildik. Çok soğuk dışarısı, ya deprem ya da soğuk öldürecek bizi. Allah´a şükürler olsun olumsuz bir durum söz konusu olmadı" dedi.