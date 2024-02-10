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        Hakkari'de 2 bin 800 rakımda Kar Festivali

        HAKKARİ Valiliği tarafından 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, 5'inci 'Kar Festivali' düzenlendi. Vali Ali Çelik, "Kış sporları açısından dünyanın en güzel yerindeymişim hissi, içimde uyanıyor. Bu hissi herkesin tatması için Merga Bütan Kayak Merkezi'ni, Hakkari'yi herkese anlatmamız, tanıtmamız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 17:40
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        Hakkari'de 2 bin 800 rakımda Kar Festivali
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        HAKKARİ Valiliği tarafından 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde, 5'inci 'Kar Festivali' düzenlendi. Vali Ali Çelik, "Kış sporları açısından dünyanın en güzel yerindeymişim hissi, içimde uyanıyor. Bu hissi herkesin tatması için Merga Bütan Kayak Merkezi'ni, Hakkari'yi herkese anlatmamız, tanıtmamız gerekiyor" dedi.

        Hakkari Valiliği'nin organize ettiği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Hakkari Üniversitesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de destek verdiği festivale, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, kurum amirleri ve 5 bine yakın kişi katıldı. İki gün sürecek festival, ellerinde meşale olan kayakçıların gösterisiyle başladı. Festivalde, trekking, kayak ve snowboard gösterisi, kar raftingi, kar simidi ve leğen kayma yarışması, yamaç paraşütü, kar voleybolu ve zirve tırmanışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

        Festivalin açılışında konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, kentin doğal güzellikleri ve turizmine dikkat çekerek şunları söyledi:

        "Bulunduğumuz Merga Bütan Kayak Tesisleri, kar festivali amacıyla, saflığın, temizliğin, beyazlığın, kirlenmemenin, dostluğun, kardeşliğin şehri Hakkari'nin içimizde büyüttüğü sevgiyi belki ülkemize, oradan da bütün dünyaya haykırmak için bir araya getirmiş olduğu etkinlik. Hepimizin içinde taşıdığı bu bembeyaz, tertemiz güzel coğrafya. Kış turizminin, kış sporlarının merkezi olmasını hedefleyen bir etkinlikle beraberiz. Kar festivali 5 yıldır şehrimizde 2017'den beri bu tesislerin, hem hemşerilerimizin kullanımında, geçlerimizin spor aktiviteleri, eğlenceleri, kayak sporuyla ilgilenmeleri için bir vesile. Aynı zamanda şehrimizin tanıtımı, turizmin gelişmesi için de bir kaynak alan. Umarım, buraya gelen misafirlerimizin, kayak sporuyla ilgilenen herkesin bu noktadaki bilinçlenmesi, tanıtımı bize, şehrimize katkısıyla Hakkari, kış sporlarının dünyadaki merkezlerinden biri olma potansiyelini barındırıyor ve olacak. Ben her kafamı kaldırdığımda belki de kış sporları açısında dünyanın en güzel yerindeymişim hissi, içimde uyanıyor. Bu hissi herkesin tatması için Merga Bütan Kayak Merkezi'ni Hakkari'yi herkese anlatmamız, tanıtmamız gerekiyor."

        'GÖZ BEBEĞİ OLACAK'

        Dün sona eren 'Alp Disiplinli Yarışmaları'nda 200'ün üzerindeki yerli, yabancı antrenör ve sporcuyu Hakkari'de Merga Bütan Kayak Merkezi'nde misafir ettiklerini belirten Vali Çelik, "Onların hepsinden aldığımız geri bildirim, buranın Türkiye'deki, belki Avrupa'daki birçok yerden daha güzel olduğunun, kar kalitesinin, kar kalınlığının, bulunduğu mekanın ve coğrafyanın güzelliği, ambiyansının cidden çok kaliteli ve nitelikli olduğunu ifade ediyorlar. Bu bir potansiyeli bizlere gösteriyor. Sizlerin ve gençlerimizin bu anlamdaki destekleriyle umarım çok kısa bir sürede Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi burası olacak. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Bu temizlik, bu saflık, bu iyi niyet, bu sevgi, umudu da barındırıyor. İnşallah Hakkari'nin Berçelan yaylasından Zap Suyu kenarına kadar, Kaval Şelalesinden, Cilo buzulları ve Sat göllerine kadar her noktası adrenalinin ve macera tutkunlarının, sporseverlerin, doğaseverlerin kayak ve yürüyüş gibi birçok temel alanda sporla ilgilenen herkesin odak noktası ve göz bebeği olacak" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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