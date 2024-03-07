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        Hakkari'de kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiledi

        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yüksekova- Şemdinli karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 20:25 Güncelleme: 07.03.2024 - 20:30
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        Hakkari'de kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkiledi
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        HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Yüksekova- Şemdinli karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için bölgede çalışma yaptı.

        Hakkari'de etkili olan kar ve tipi günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 20 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Köy ve mezra yollarının açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlatırken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 35 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı ile birlikte tipi de etkili oldu. Tipinin en etkili olduğu Yüksekova- Şemdinli karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması için kar temizleme çalışması yaptı.

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