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        Hakkari'de okullara 'kar' tatili

        HAKKARİ'de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 22:31 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:31
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        Hakkari'de okullara 'kar' tatili
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        HAKKARİ'de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

        Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde bulundurularak 19.03.2024 salı günü ilimiz genelinde Yüksek Öğretim Kurumları hariç okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki tüm eğitim öğretim bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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