Hakkari'de okullara 'kar' tatili

HAKKARİ'de etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde bulundurularak 19.03.2024 salı günü ilimiz genelinde Yüksek Öğretim Kurumları hariç okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki tüm eğitim öğretim bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.